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Почему газета «Колотушка»?
«Колотушка» – газета бесплатных частных объявлений и рекламы. Читатели находят на ее страницах оперативную информацию для развития и ведения бизнеса, новейшие сведения о товарах, услугах и предложениях по различным направлениям – от объявлений по продаже и покупке до знакомств и вакансий.
«Колотушка» – это возможность оперативно и эффективно разместить объявление или быстро найти подходящее предложение.
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