КОЛОТУШКА - Газета бесплатных частных объявлений и рекламы в Орехово-Зуево.
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Почему газета «Колотушка»?

«Колотушка» – газета бесплатных частных объявлений и рекламы. Читатели находят на ее страницах оперативную информацию для развития и ведения бизнеса, новейшие сведения о товарах, услугах и предложениях по различным направлениям – от объявлений по продаже и покупке до знакомств и вакансий.
«Колотушка» – это возможность оперативно и эффективно разместить объявление или быстро найти подходящее предложение.

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Уважаемые партнеры, клиенты и читатели!


Вот уже более 10 лет газета «Колотушка» удерживает лидирующие позиции на рынке рекламных СМИ города Орехово-Зуево. Стабильный рост качества обслуживания, удобства и популярности газеты объясняется тем, что над каждым выпуском трудится дружный коллектив, для которого всегда была важна репутация издания. Такие составляющие, как оперативность, мобильность, красочность, удобство и высокое качество издания являются основными принципами нашей работы, а предоставление читателям актуальной и достоверной рекламной информации – первоочередной задачей. Благодаря большому объему объявлений и удобному рубрикатору газета «Колотушка» стала настоящим гидом в мире спроса и предложений.
Нам удалось сделать газету полезной и интересной для потребителя, мы приобрели большое количество надежных партнеров, внимательных клиентов и читателей.

Данный сайт является «электронным отражением» печатного издания, здесь можно найти все частные объявления, опубликованные в газете.

Теперь нужную информацию можно получить не выходя из дома. Выражаем искреннюю благодарность за сотрудничество всем, кто внес свой вклад в развитие газеты.

 

 

Коллектив редакции

 

 











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Адрес: 142605, М/О, г.Орехово-Зуево, ул.Красноармейский проезд, д.7,
тел. 8(496) 4 240-248; 8(905) 795-52-22; 8(926) 296-96-51