Закрыть Уважаемые партнеры, клиенты и читатели!

Вот уже более 10 лет газета «Колотушка» удерживает лидирующие позиции на рынке рекламных СМИ города Орехово-Зуево. Стабильный рост качества обслуживания, удобства и популярности газеты объясняется тем, что над каждым выпуском трудится дружный коллектив, для которого всегда была важна репутация издания. Такие составляющие, как оперативность, мобильность, красочность, удобство и высокое качество издания являются основными принципами нашей работы, а предоставление читателям актуальной и достоверной рекламной информации – первоочередной задачей. Благодаря большому объему объявлений и удобному рубрикатору газета «Колотушка» стала настоящим гидом в мире спроса и предложений.

Нам удалось сделать газету полезной и интересной для потребителя, мы приобрели большое количество надежных партнеров, внимательных клиентов и читателей.



Данный сайт является «электронным отражением» печатного издания, здесь можно найти все частные объявления, опубликованные в газете.



Теперь нужную информацию можно получить не выходя из дома. Выражаем искреннюю благодарность за сотрудничество всем, кто внес свой вклад в развитие газеты. Коллектив редакции